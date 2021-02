Índia teme outra inundação de lago recém-formado no Himalaia

AF Agência France-Presse

Um lago recém-formado no Himalaia levanta temores de outra inundação repentina na Índia, menos de uma semana após o desastre de Tapovan, disseram as autoridades, que enviaram nesta sexta-feira uma expedição de especialistas para examinar o local.

Um total de 36 pessoas morreram e 168 ainda estão desaparecidas desde que uma torrente de água varreu violentamente o Vale Rishiganga, no estado de Uttarakhand, no domingo, destruindo tudo em seu caminho.

O fenômeno foi inicialmente atribuído ao rompimento de uma geleira no Himalaia, mas outras hipóteses estão sendo mencionadas, incluindo a formação de um lago glacial devido ao degelo de uma geleira e cujas margens teriam cedido.

O rápido derretimento das geleiras na região devido ao aquecimento global é uma preocupação crescente.

Na quinta-feira, geólogos alertaram que um novo lago se formou nas proximidades do rio Rishiganga, onde ocorreu o desastre no domingo, e cujas margens podem ceder com a pressão da água.

Imagens de satélites e a observação do local de um helicóptero confirmaram a presença do lago, disse Ashok Kumar, um policial local à AFP.

O responsável explicou que equipes foram examinar o local e que a subida a pé demoraria pelo menos 16 horas, por estar cerca de 4.270 metros acima do nível do mar.

"Nos últimos dias, o fluxo do Rishiganga diminuiu, mas desde ontem (quinta-feira) ganhou importância", disse o responsável. "Isso significa que este lago tem uma rachadura. Será perigoso acumular água e não ter fluxo", acrescentou.

Enquanto isso, as equipes de resgate continuam as buscas pelos desaparecidos, incluindo cerca de 30 pessoas presas em um túnel desde domingo, mas a esperança de encontrar sobreviventes é cada vez mais remota.