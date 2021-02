Kremlin 'interessado' em conversa Musk-Putin no Clubhouse

AF Agência France-Presse

Moscou, Rússia - O Kremlin considerou, nesta segunda-feira (15), como "interessante" a proposta do homem mais rico do mundo, Elon Musk, para conversar com o presidente russo Vladimir Putin na rede social de áudio Clubhouse.

Fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla e da empresa espacial SpaceX, Musk levantou a ideia no dia anterior em um tuíte: "Você quer se reunir comigo para uma conversa no Clubhouse?", perguntou, marcando a conta oficial do Kremlin em inglês. "Seria uma grande honra para mim falar com você", acrescentou o bilionário em russo.

Questionado nesta segunda-feira pela imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a proposta é "muito interessante".

"Mas, primeiro é preciso compreender o que significa isso, o que se propõe concretamente (...), antes de responder", destacou, lembrando que Putin "não usa redes sociais".

A rede social Clubhouse é uma plataforma de áudio disponível por convite.