Tribunal francês suspende reabertura de museus em Perpignan

AF Agência France-Presse

(crédito: RAYMOND ROIG / AFP)

Montpellier, França - Um tribunal administrativo francês suspendeu nesta segunda-feira (15) o decreto aprovado no início de fevereiro pelo prefeito de extrema direita de Perpignan (sul) para desafiar as restrições ao coronavírus com a abertura de quatro museus municipais.

O juiz do tribunal administrativo de Montpellier (sul), apoiando-se no decreto do governo de fechamento de museus e espaços culturais em âmbito nacional, suspendeu o decreto do prefeito Louis Aliot, do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), argumentando que não pode "decidir por si mesmo" sobre este assunto.

No Twitter, o prefeito Aliot "lamentou essa decisão" e afirmou que "a cultura é uma necessidade fundamental".

Desde 29 de outubro, bares, restaurantes e espaços culturais e de lazer estão fechados ao público na França.

Em 8 de fevereiro, a Ministra da Cultura, Roselyne Bachelot, prometeu que os museus e monumentos nacionais seriam os primeiros locais a reabrir, mas apenas quando as taxas de infecção diminuíssem. A França já ultrapassou 80.000 mortos.