Nevasca atinge Atenas e deixa Acrópole debaixo de neve

AE Agência Estado

(crédito: AFP / LOUISA GOULIAMAKI)

Uma forte nevasca atingiu Atenas e outras regiões da Grécia nesta terça-feira, 16, e cobriu de branco a Acrópole, sítio arqueológico e importante patrimônio mundial, e todo o centro da capital. A neve forçou a interrupção de serviços de transporte e até a vacinação contra a covid-19.

A neve é comum na região de montanhas e no norte do país, mas raramente atinge a capital. Em 2019, uma outra nevasca do tipo chegou até Atenas. Nas sacadas de suas casas e nas ruas, atenienses se arriscavam com cuidado para registrar o momento.

A frente fria atinge o país enquanto os moradores são mantidos em "lockdown" devido a um aumento recente no registro de infecções pelo novo coronavírus. As restrições, que passaram a vigorar no dia 11 de fevereiro e devem durar duas semanas, atingem escolas e o comércio, além de incluir um toque de recolher noturno.

O porta-voz dos bombeiros de Atenas, Vassilis Vathrakoyannis, disse a uma TV local que o serviço já havia recebido mais de 600 ligações. "A maior parte das chamadas se devem a árvores que caíram e pessoas que ficaram presas em seus veículos durante a nevasca", afirmou. "A vacinação foi suspensa, mas auxiliamos no transporte de equipes médicas e também de eletricistas para o conserto de redes de energia que foram danificadas", completou.

Apesar do clima congelante, a situação deve mudar radicalmente até o final da semana. A expectativa é que as temperaturas já cheguem aos 14ºC na quinta-feira, 18. (Fonte: Associated Press).