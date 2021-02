Japão tem início lento na vacinação contra a covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: Kimimasa MAYAMA / POOL / AFP)

Tóquio, Japão - O Japão confirmou que começará na quarta-feira (17) a administrar vacinas contra a covid-19, inicialmente reservadas a um número reduzido de profissionais da saúde, enquanto o resto da população terá que esperar semanas ou inclusive meses, às vésperas dos Jogos Olímpicos.

As primeiras doses serão administradas em cerca de 40.000 profissionais da saúde, disse o ministro encarregado de supervisionar a campanha, Taro Kono.

A vacinação se ampliará posteriormente para outros profissionais da saúde e depois se estenderá aos idosos a partir de abril, confirmou o ministro.

"Gostaria que muitas pessoas fossem vacinadas assim que tivermos uma compreensão exata dos benefícios e dos riscos", acrescentou Kono, sem estabelecer uma data para a vacinação do resto da população.

Ele disse que o público japonês poderia se informar sobre a eficácia e os efeitos colaterais das vacinas no site e na conta do Twitter do gabinete do primeiro-ministro e pelos meios de comunicação.

A cinco meses do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, sobre os quais há dúvidas relacionadas à possibilidade de organizá-los de forma segura, o ministro afirmou "não levar o evento em consideração" para determinar o ritmo da campanha.

No domingo, o Japão deu sinal verde para uma primeira vacina, a desenvolvida pela Pfizer, depois dos ensaios clínicos nacionais exigidos pelas autoridades de saúde locais.

O país também assinou acordos com as empresas AstraZeneca e Moderna para obter doses suficientes para seus 126 milhões de habitantes.