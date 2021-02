Secretário-geral da ONU defende criação de plano mundial de vacinação contra covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, pediu nesta quarta-feira um plano global de vacinação contra a covid-19, advertindo que as desigualdades nos esforços iniciais colocam em risco a saúde e a economia mundial.

"O mundo precisa urgentemente de um plano mundial de vacinação que reúna todos os que têm o poder necessário, a experiência científica e as capacidades de produção e financeiras", disse Guterres em uma reunião do Conselho de Segurança sobre as vacinas.