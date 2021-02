Conhaque de 1777 é vendido por mais de 55 mil dólares

AF Agência France-Presse

(crédito: aline banzato, Jan Hennop / AFP)

Um conhaque de 1777 foi vendido por 40.500 libras esterlinas (55.600 dólares) no site Whisky.Auction, o que faz desta garrafa uma das mais caras do mundo para um conhaque, de acordo com a página virtual.

Destilado na época de Louis XVI pela propriedade Yvon, perto de Cognac, cidade do sudoeste da França que dá nome à bebida, o conhaque integrava a coleção de Jacques Hardy, que faleceu em 2006 depois de comandar a casa Hardy durante quase 50 anos.

De acordo com o site de venda, a garrafa de "história líquida" foi conservada em barris de carvalho por mais de 100 anos e depois transferida para um garrafão, antes de ser engarrafada em 1936.

Outras cinco garrafas de conhaque da antiga coleção de Jacques Hardy, com datas de 1802, 1812, 1856, 1906 e 1914, foram vendidas individualmente na operação, por um total de 49.600 libras (68.200 dólares), segundo o Whisky.Auction.