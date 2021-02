Príncipe Harry e Meghan perdem os títulos

CB Correio Braziliense

A busca pela independência financeira e a proteção da forte pressão midiática têm preço alto. Depois de anunciarem a retirada da vida oficial, o príncipe Harry — filho do príncipe Charles e neto da rainha Elizabeth II — perderam seus últimos títulos oficiais, especialmente os militares. O casal efetivou a decisão em março passado, mas a mesma seria revista depois de um ano. No entanto, o Palácio de Buckingham informou que a rainha não esperou o prazo para anunciar a decisão, que atinge especialmente o príncipe, muito ligado aos títulos militares.

“O duque e a duquesa de Sussex confirmaram à Sua Majestade, a Rainha, que não voltarão a ser membros ativos da família real”, informou o Palácio, por meio de um comunicado. “Após conversas com o duque, a Rainha escreveu para confirmar que, renunciando ao trabalho ligado ao pertencimento à família real, não é possível continuar a exercer as responsabilidades e deveres inerentes a uma vida ao serviço do público”, acrescentou. Os títulos serão, portanto, devolvidos e distribuídos entre os demais membros da família. “Embora todos estejam tristes por sua decisão, o duque e a duquesa continuam sendo membros muito queridos da família.”

Harry, de 36 anos, perderá seus títulos militares, especialmente na Royal Marines, aos quais era muito apegado depois de ter servido no Afeganistão, bem como sua função de representante na Federação de Rúgbi. Meghan Markle perderá as patronagens de caridade, principalmente no National Theatre de Londres. A primeira reação do casal veio por meio de um porta-voz: independentemente de seu papel oficial, o duque e a duquesa “permanecem comprometidos com seus deveres e serviços no Reino Unido e no resto do mundo”.