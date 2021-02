Norte do México sofre apagões que pesam sobre produção industrial do país

AE Agência Estado

(crédito: ANGELA WEISS/AFP)

A Capital Economics destaca em relatório o efeito que a crise de energia no Texas teve sobre o México. A consultoria lembra que o gás natural é usado para gerar cerca de 60% da oferta de eletricidade no país e que este é cada vez mais dependente de importações do Texas. Os gasodutos responsáveis por esse transporte, porém, congelaram nesta semana, em meio a uma onda de nevascas e outros problemas climáticos em parte dos Estados Unidos nos últimos dias.

O Norte do México é o polo industrial do país e sofreu com a falta de energia em dias recentes, diz a Capital Economics. Ela calcula que isso resultará em uma queda de 4,5% a 5,0% na produção industrial mexicana em fevereiro, na comparação com igual mês do ano passado.

Para a consultoria, como a economia do México tem grande capacidade ociosa neste momento de pandemia, há espaço para que essa perda seja recuperada nos próximos meses. Além disso, a Capital Economics acredita que isso reforçará o plano do presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar maior suficiência energética para o país.