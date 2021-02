EUA pede que Irã se submeta 'completamente' a controles da AIEA

AF Agência France-Presse

(crédito: NICHOLAS KAMM/AFP)

Os Estados Unidos pediram nesta segunda-feira (22/2) ao Irã que se submeta "completamente" à verificação do seu programa nuclear e expressou preocupação sobre o acordo temporário que Teerã alcançou com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, elogiou a missão do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, no Irã, "ao mesmo tempo em que também reiteramos nosso chamado ao Irã para que cumpra plenamente seus compromissos sobre verificação e outros sobre a não proliferação nuclear".

"É claro que estamos preocupados em saber que o Irã pretende interromper a implementação do protocolo adicional e outras medidas esta semana", admitiu a repórteres.

Grossi visitou Teerã para discutir o prazo imposto pelo Parlamento iraniano para deixar de cumprir o chamado protocolo adicional sobre as inspeções da AIEA em suas instalações nucleares, a menos que os Estados Unidos suspendam as sanções impostas durante o governo de Donald Trump.

Sob um acordo alcançado por Grossi, o Irã permitirá que inspetores da AIEA visitem suas usinas nucleares declaradas, mas suspenderá temporariamente "medidas voluntárias de transparência".

A missão de Grossi veio depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se ofereceu na semana passada para falar com o Irã sob a égide da União Europeia, em um esforço para recolocar em prática um acordo nuclear que foi abandonado por Trump.

Price criticou o alerta do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, de que o Irã poderia enriquecer urânio até 60%, bem acima do nível atual, mas ainda abaixo do necessário para produzir uma bomba atômica.

"Estamos preocupados com o fato de que, com o tempo, o Irã se afastou de seus compromissos no acordo. Isso, é claro, começou muito antes deste governo", lembrou Price.

“Agora existe uma proposta em cima da mesa”, acrescentou. "Se o Irã retornar ao cumprimento total, estaremos preparados para fazer o mesmo."

"Certamente esperamos que os iranianos tenham vontade de fazê-lo."