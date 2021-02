Máscara, distanciamento social e 'passaporte verde': Israel inicia reabertura pós-pandemia

BBC - Coronavirus





Israel começou a flexibilizar a partir deste domingo (21) o confinamento depois que estudos mostraram que a vacina contra o coronavírus da Pfizer é 95,8% eficaz na prevenção de hospitalizações e morte por covid-19.

Lojas, bibliotecas e museus podem abrir suas portas, mas será necessário o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento social.

O Ministério da Saúde do país afirma que este é o primeiro passo para voltar à vida normal.

Israel tem a maior taxa de vacinação do mundo. Mais de 49% da população já recebeu pelo menos uma dose.

O país havia iniciado seu terceiro confinamento em 27 de dezembro, após o aumento do número de infecções.

Sob as novas regras, as pessoas agora podem ir a shoppings e visitar atrações turísticas como zoológicos.

Passaporte verde

Outros tipos de instalações, incluindo academias, hotéis e sinagogas , também podem ser reabertas.

Porém, para frequentá-los é necessário um "passaporte verde" : um atestado que só pode ser obtido após a pessoa ser vacinada.

Reuters Shopping centers podem abrir suas portas ao público a partir deste domingo

Um pequeno número de pessoas que se recuperou do vírus e, portanto, não é elegível para a vacina, pode ter acesso ao certificado.

O passaporte é emitido pelo ministério da saúde e tem validade de seis meses , a partir de uma semana após a segunda dose.

Não são permitidos shows com grande número de pessoas e eventos esportivos foram perdidos com lotação máxima de 75%, sendo o limite máximo de 300 pessoas no ambiente interno e 500 no externo.

Apesar da flexibilização das restrições, o aeroporto de Israel ficará fechado por mais duas semanas.

No sábado (20), o Ministério da Saúde disse que estudos revelaram que o risco de doenças causadas pelo vírus caiu 95,8% entre as pessoas que receberam as duas doses da vacina Pfizer.

A pasta também informou que a vacina foi 98% eficaz na prevenção de febre ou problemas respiratórios.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse esperar que 95% dos israelenses com mais de 50 anos sejam vacinados nas próximas duas semanas.

No início da semana passada, o território palestino da Faixa de Gaza, ocupado por Israel, recebeu suas primeiras doses de vacinas depois que Israel aprovou a transferência através de sua fronteira.

Getty Images Israel começou a enviar vacinas para a Faixa de Gaza. Estima-se que 5 milhões de palestinos aguardem a vacina

A remessa inclui 2 mil doses da vacina russa Sputnik V, que será usada em pacientes que receberam transplante de órgão e aqueles com insuficiência renal, disse um oficial israelense à agência de notícias Reuters.

Isso ocorre depois que o ministro da Saúde palestino chegou a um acordo com o Ministério da Saúde de Israel para vacinar 100 mil palestinos que trabalham no país.

Estima-se que 5 milhões de palestinos aguardem a vacina.

