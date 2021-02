Papa Francisco elege novo médico pessoal após morte do anterior por covid-19

AF Agência France-Presse

O papa Francisco, de 84 anos, nomeou nesta quarta-feira (24) seu novo médico pessoal, após a morte do anterior por covid-19.

Roberto Bernabei, de 69 anos, é especialista em geriatria e trabalhava na Policlínica do Hospital Universitário Gemelli de Roma (onde João Paulo II foi tratado várias vezes), de acordo com um comunicado do Vaticano.

Seu médico pessoal anterior, Fabrizio Soccorsi, morreu em janeiro, aos 78 anos, "de complicações ligadas à covid-19", enquanto estava "hospitalizado por uma patologia cancerosa".

O papa compareceu ao seu funeral em uma igreja na Cidade do Vaticano.

O líder dos 1,3 bilhão de católicos não tem nenhuma patologia particular, além de uma dor ciática que o faz sofrer regularmente e que o obrigou a cancelar várias celebrações nos últimos dois meses.

Aos 21 anos, em 1957, o argentino Jorge Bergoglio sofreu pleurisia aguda e os cirurgiões tiveram que proceder com a retirada parcial de seu pulmão direito.