Mulher sai de máscara em foto da carteira de motorista

LC Lis Cappi

(crédito: Arquivo Pessoal)

Uma confusão fez com que a norte-americana Lesley Pilgrim recebesse uma carteira de motorista com uma das maiores característica da pandemia de covid-19: a máscara. A estudante, de 25 anos, fez o processo de renovação do documento na Califórnia, nos Estados Unidos. E, ao receber o documento em casa, percebeu que o registro foi feito com o acessório que tapa boa parte do rosto.

À imprensa local, ela afirmou ter tirado duas fotos no dia de renovação do documento. A primeira, de máscara, e a segunda, sem. Mas por um erro durante a impressão, a carteira de motorista saiu com a primeira foto.

Lesley Pilgrim (foto: Arquivo Pessoal)



Segundo Lesley, no dia da renovação, os funcionários do departamento de trânsito estavam sobrecarregados para cumprir os protocolos de saúde da pandemia, e por isso, chegou a tirar uma foto de máscara.

A jovem também conta não ter percebido estar de máscara na foto assim que recebeu o documento pelo correio. "Eu me reconheço em uma máscara, essa é a minha de todos os dias", disse à NBC. A estudante ficou preocupada com o documento não ser válido, e consultou o pai, que é advogado, mas relata que a reação dele foi cômica. "Quando mostrei, ele apenas riu."

Lesley vai fazer uma nova foto para o documento nesta sexta-feira (26/2), mas também vai guardar a carteira com a foto de máscara. "Acho que vou enquadrar para mostrar aos meus filhos como um registro deste tempo", disse.