Hong Kong e Coreia do Sul iniciam campanhas vacinação contra covid-19

AF Agência France Presse

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Hong Kong e Coreia do Sul iniciaram nesta sexta-feira (26) suas campanhas de vacinação contra a covid-19. A Coreia do Sul pretende vacinar nos próximos sete meses 70% de sua população, enquanto Hong Kong espera que todos os adultos estejam vacinados até o fim do ano.

Os dois territórios estiveram entre os primeiros a registrar casos de coronavírus após a detecção da covid no fim de 2019 na região central da China.

Mas ambos conseguiram controlar a propagação da doença com medidas rígidas de quarentena para os viajantes procedentes do exterior, o respeito às medidas de distanciamento social e uma estratégia muito eficaz de testes e detecção.

As campanhas de vacinação começam poucos dias depois do início da imunização na Austrália e Nova Zelândia.

Enquanto Estados Unidos e Europa já vacinaram milhões de pessoas, os países da região Ásia-Pacífico estão atrasados.

A China é o segundo país que mais administrou doses, mais de 40 milhões. Mas não conseguiu alcançar a meta de 50 milhões de vacinados até meados de fevereiro. O Japão iniciou a vacinação em fevereiro.