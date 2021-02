Ministra argentina da Saúde informa que está com covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: JUAN MABROMATA/AFP )

A ministra da Saúde argentina, Carla Vizzotti, testou positivo para covid-19, informou a própria autoridade por meio de um tuíte nesta sexta-feira (26/2).

"Quero dizer que fiz um swab como parte do procedimento necessário para entrar no Congresso no dia 1º de março e me informaram do resultado positivo. Portanto, permanecerei isolada nos próximos dias, seguindo o protocolo estabelecido", afirmou a ministra.

Como nova ministra, ela deveria comparecer à Assembleia Legislativa na segunda-feira, perante a qual o presidente Alberto Fernández fará seu discurso anual de abertura do ano parlamentar.

Apesar de seu papel estratégico no governo, Vizzotti, de 48 anos, ainda não foi vacinada contra o coronavírus porque, na Argentina, apenas o pessoal de saúde e pessoas com mais de 70 ou 80 anos estão sendo vacinados, segundo os distritos.

Vizzotti assumiu a chefia do ministério no último sábado, depois que o presidente Alberto Fernández pediu a renúncia de Ginés González García, em meio ao escândalo sobre um esquema irregular de vacinações.

Como secretária de Acesso à Saúde, cargo que ocupou até o último sábado, Vizzotti viajou à Rússia em janeiro para coordenar a primeira entrega das vacinas Sputnik V.

Em um país com 44 milhões de argentinos, a Argentina registra mais de dois milhões de casos e cerca de 52.000 mortes pelo novo coronavírus.