SUPERLOTAÇÃO

Fuga em prisão do Haiti deixa 25 mortos e 400 foragidos Inaugurada em 2012, a prisão de alta segurança de Croix-des-Bouquets, construída com fundos do Canadá, tem capacidade máxima para 872 detentos, embora na quinta-feira, antes da fuga, a população carcerária fosse quase o dobro