Opositor José Daniel Ferrer é detido em Santiago de Cuba

AF Agência France-Presse

Havana, Cuba - O opositor cubano José Daniel Ferrer, líder da ilegal União Patriótica de Cuba (Unpacu), foi detido na sexta-feira (26/2) em sua residência de Santiago de Cuba, região leste da ilha, informou um de seus seguidores.

"José Daniel Ferrer, líder da Unpacu, foi detido arbitrariamente e até o momento está desaparecido", disse por telefone à AFP Zaqueo Baez, vice-coordenador nacional da organização e representante em Havana. Ferrer, que estava em prisão domiciliar, é um dos 75 presos políticos da chamada primavera negra de 2003.

Em 2011 ele rejeitou a possibilidade de emigrar para a Espanha, após um acordo do então presidente Raúl Castro com os líderes católicos da ilha. Ele integrou o grupo de 12 pessoas, entre mais de 130 presos, que decidiram ficar na ilha e prosseguir com suas atividades opositoras.

Integrantes da Unpacu relataram que na manhã de sexta-feira uma operação policial cercou o quarteirão onde mora o líder opositor, no bairro de Altamira, impedindo a entrada e saída dos moradores. Uma ativista disse que os policiais entraram na casa de Ferrer, sede nacional da Unpacu, e levaram o líder do grupo pela porta dos fundos da residência. Ferrer havia pintado na fachada a frase "Pátria e Vida", título de uma canção de protesto de rappers cubanos que critica o governo.

O opositor e três membros de sua organização permaneceram detidos de março de 2019 a abril de 2020 por supostos delitos comuns de "lesões", "privação de liberdade" e "atentado", mas foram liberados com sentenças de entre quatro e cinco anos, que cumpriam em suas residências.