Presidente de Tóquio-2020 quer torcedores nas arquibancadas

AF Agência France-Presse

Seiko Hashimoto ressaltou que ainda não é uma decisão definitiva - (crédito: POOL / Behrouz MEHRI)

Tóquio, Japão - A nova presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Seiko Hashimoto, deseja a presença do público durante as competições, apesar da preocupação com a pandemia de covid-19.

"Quando contemplamos a opção dos Jogos Olímpicos sem público nas arquibancadas, os atletas perguntarão por quê não há pessoas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos enquanto outras competições autorizam torcedores", afirmou, de acordo com o jornal Asahi Shimbun.

Mas a decisão final dependerá da evolução da epidemia, destacou a ex-atleta e ministra, que comanda a organização dos Jogos desde a renúncia de Yoshiro Mori por comentários machistas.

"Todos querem uma decisão rápida para os torcedores, para preparar os ingressos e a hospedagem", afirmou, a cinco meses da cerimônia de abertura dos Jogos, que foram adiados em um ano pela pandemia.