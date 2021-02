Governador de Nova York é acusado de assédio sexual por segunda mulher

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / Johannes EISELE)

Nova York, EUA - O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, foi acusado por uma segunda ex-funcionária de assédio sexual, o que o político negou no sábado (27/2).

A ex-assessora de Saúde Charlotte Bennett, de 25 anos, afirmou ao jornal The New York Times que o governador a assediou sexualmente no ano passado. Bennett declarou que Cuomo, 63 anos, fez comentários em junho de 2020 sobre o fato de que estava aberto a ter aventuras com mulheres na casa dos 20 anos e perguntou o que ela pensava sobre a diferença de idade em relacionamentos.

Embora Cuomo nunca tenha tentado tocá-la, Bennett disse ao NYT: "Entendi que o governador queria dormir comigo e me senti terrivelmente desconfortável e assustada".

A ex-assessora disse que conversou sobre o tema com a chefe de gabinete e com um conselheiro jurídico de Cuomo, que a transferiram para outro posto, em outro edifício. Bennett ficou feliz com o novo emprego e decidiu não insistir em uma investigação.

Em um comunicado divulgado no sábado, Cuomo afirmou que "jamais fez insinuações a sra. Bennett, nem tive a intenção de agir de forma inadequada".

Ele declarou que desejava apoiar Bennett, que havia contado que era uma sobrevivente de agressão sexual.

O governador, cujo terceiro mandato vai até o fim de 2022, pediu uma "análise completa das acusações", liderada por uma ex-juíza federal.

"Eu peço aos nova-iorquinos que aguardem as conclusões para que conheçam os fatos antes de fazer qualquer julgamento".

Esta é a segunda vez em uma semana que o governador democrata, que comanda Nova York há 10 anos, é acusado de assédio sexual: na quarta-feira, outra ex-conselheira, Lindsey Boylan, afirmou em um blog que Cuomo a assediou quando trabalhava para sua administração, entre 2015 e 2018.

Agora candidata a administrar o distrito de Manhattan, Boylan, de 36 anos, afirmou que o governador a beijou à força na boca, sugeriu que participasse de um jogo de "strip poker" e "avançou para me tocar nas costas, braços e pernas".

Uma porta-voz do governador chamou as acusações de "falsas".