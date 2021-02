Mais de 20 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose no Reino Unido

CB Correio Braziliense

(crédito: Luis ROBAYO / AFP)

No Reino Unido, mais de 20 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, informou o ministro da Saúde, Matt Hancock.

"Estou muito contente que mais de 20 milhões de pessoas tenham sido vacinadas no Reino Unido", declarou Hancock em um vídeo publicado no Twitter.

Ele agradeceu "a todos aqueles que compareceram para a a imunização, porque sabemos com mais ou menos certeza que a vacina os protege, protege sua comunidade e também é a via de saída para todos".

Muito afetado pela pandemia do coronavírus, com quase 123.000 mortos, o Reino Unido aposta na vacinação em massa para sair do confinamento.

Na campanha, iniciada em dezembro e uma das mais adiantadas no mundo, o governo tem o objetivo de que todas pessoas com mais de 50 anos recebam a primeira dose até 15 de abril, e todos os adultos até o fim de julho.

Depois, para não desacelerar o progresso, a vacinação continuará de acordo com critérios de idades e mão de profissões mais expostas, como policiais e professores, de acordo com a recomendação do Comitê Científico que monitora a campanha.

O Reino Unido alcançou em meados de fevereiro o objetivo de vacinar as quase 15 milhões de pessoas com mais de 70 anos, profissionais da saúde, residentes e funcionários de casas de repouso.