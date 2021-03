Londres terá primeiro complexo para aposentados LGBT do Reino Unido

AF Agência France Presse

(crédito: AFP / Denis LOVROVIC)

A primeira comunidade de aposentados LGBT do Reino Unido abrirá as portas no final deste ano em Londres, depois de obter um empréstimo de milhões de libras do conselho municipal, anunciou uma organização de promoção de habitação para este grupo nesta terça-feira (02).

O empréstimo, de 5,7 milhões de libras (7,9 milhões de dólares ou 6,6 milhões de euros), concedido pela Autoridade da Grande Londres, permitirá a compra de 19 propriedades na área de Vauxhall, no sul da capital britânica, informou a Tonic Housing em um comunicado.

As casas de um e dois quartos, localizadas nos andares superiores do complexo Bankhouse, projetado por Norman Foster, às margens do rio Tâmisa, começarão a ser vendidas nos próximos meses sob um sistema de propriedade compartilhada.

“Atualmente não há oferta de atendimento LGBT no Reino Unido, embora haja uma necessidade e demanda claramente definidas dentro da comunidade LGBT”, observou a Tonic Housing.

A atenção, os eventos e serviços no complexo serão voltados para a comunidade homossexual, bissexual e trans, mas não excluirão pessoas que não se identifiquem com a mesma.

"Estamos fazendo história, realizando um sonho de longa data de fornecer um lugar seguro para idosos LGBT viverem bem, em uma comunidade onde eles possam ser eles mesmos e desfrutar suas vidas", disse a diretora-executiva da Tonic Housing, Anna Kear.

Outras comunidades de vida assistida semelhantes podem surgir mais tarde em Londres e outras cidades, acrescentou.

O prefeito da capital, Labor Sadiq Khan, explicou que o apoio das autoridades locais está em linha com uma cidade "aberta, diversificada e inclusiva".

"Os londrinos mais velhos merecem desfrutar de seus últimos anos com conforto e segurança, cercados por uma comunidade próspera e solidária", acrescentou.

A Tonic Housing foi criada em 2014 para atender aos problemas de solidão e isolamento dos idosos da comunidade LGBT e à necessidade de moradia e serviços de apoio específicos.

Concentrou-se em Londres em seu primeiro projeto porque a cidade tem a maior população de idosos LGBT, estimada em 145.000 pessoas.