Terremoto de 6,3 graus atinge região central da Grécia

AF Agência France-Presse

(crédito: Kostas MANTZIARIS / AFP)

Um terremoto de 6,3 graus, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), foi registrado nesta quarta-feira perto da cidade grega de Larissa (região central do país), cujos moradores saíram às ruas assustados com o tremor.

O terremoto foi sentido no centro e norte da Grécia.

De acordo com as primeiras informações do observatório geodinâmico de Atenas, o epicentro foi localizado 21 quilômetros ao sul da localidade de Elassona, perto de Larissa, e a 350 km de Atenas.

As autoridades locais estavam avaliando o alcance dos danos provocados pelo terremoto, seguido por pelo menos três tremores secundários de 4 graus.