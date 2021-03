Entregador salva criança que caiu de varanda no 12º andar no Vietnã

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

Uma história que tinha tudo para acabar em tragédia teve um final feliz na cidade de Hanói, no Vietnã: um entregador salvou a vida de uma criança de 2 anos que caiu da varanda de um apartamento no 12º andar no último domingo (28/2).

Segundo a imprensa local, a criança ficou pendurada na grade da varanda e, ao se soltar, caiu de uma altura de quase 50m. Nguyen Ngoc Manh, um entregador de 31 anos, esperava para fazer uma entrega quando viu a situação e correu para segurá-la.

O homem chegou a escalar um telhado de 2m de altura e conseguiu agarrar a criança durante a queda. A menina recebeu atendimento médico e passa bem. Ela apenas deslocou o quadril.

"Tentei estender a mão e me esforcei ao máximo para pegar a garota. Felizmente, o bebê caiu no meu colo", afirmou o entregador. "Abracei-a e vi sangue na sua boca, fiquei com muito medo", completou Nguyen, em entrevista concedida ao Vietnam Times.

Vizinhos e câmeras de segurança do prédio registraram o momento da queda, e um vídeo com as imagens chegou a viralizar em redes sociais. Confira a seguir:

M?t c?nh t??ng thót tim v?a x?y ra vào chi?u 28-2 t?i chung c? ? #Hanoi khi m?t cháu bé trèo ra kh?i lan can t?ng 12 và tu?t tay r?i xu?ng. R?t may anh Nguy?n Ng?c M?nh ?ang ch? ch? hàng g?n ?ó ?ã leo ra mái hiên và dùng tay h?ng cháu bé. #RFAVietnamese pic.twitter.com/RsS1a7ATVE — ?ài Á Châu T? Do (@DaiAChauTuDo) February 28, 2021

O homem aguardava para realizar uma entrega às 17h no domingo, em um prédio ao lado do que a garota caiu. Ele relembra que estava dentro do carro quando ouviu o choro da criança. "Pensei que estava chorando para a mãe, mas depois vi alguém gritando pedindo por ajuda. Eu saí do carro e vi a criança escalando a grade, então fui imediatamente para o prédio, escalei o telhado e tentei ficar na mesma posição da garota", relatou.