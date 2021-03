Oito feridos na Suécia em suposto 'ataque terrorista'

AF Agência France-Presse

(crédito: Pxhere/Divulgação)

Oito pessoas ficaram feridas, cinco delas gravemente, em um ataque com arma branca nesta quarta-feira (3/3) em uma cidade do sul da Suécia, anunciou a Polícia, alertando para um provável "ataque terrorista".

O suspeito, um homem na casa dos 20 anos, foi baleado na perna por policiais e detido em Vetlanda, uma pequena cidade do sul do país, informaram as autoridades.

A vida de três das vítimas corre perigo e outras duas se encontram em estado grave, segundo o balanço fornecido na noite desta quarta-feira pelo hospital onde são atendidas, em Jönköping, capital regional. As outras três vítimas têm ferimentos leves ou moderados.

O agressor tinha uma "arma cortante" nas mãos, disse à AFP um porta-voz da polícia, Kristian Ljungberg. Segundo a imprensa local, tratava-se de uma faca.

A polícia inicialmente descartou a pista terrorista, mas depois afirmou que suspeitava que fosse um "crime terrorista" e uma "tentativa de homicídio".

Os investigadores organizaram uma coletiva de imprensa, mas se mantiveram prudentes.

"Há detalhes da investigação que nos fazem trabalhar em possíveis motivações terroristas. Mas não posso especificar do que se trata", declarou Malena Grant, chefe da Polícia da região de Jönköping.

O suspeito, que foi hospitalizado por causa do ferimento na perna, não está em condições de ser interrogado.

Ele tinha ficha criminal por delitos menores e é residente na região, segundo as autoridades, que não especificaram sua nacionalidade.

"Condeno esse ato terrível. Enfrentamos esses atos hediondos com a força coletiva da sociedade", reagiu o primeiro-ministro, Stefan Löfven (social-democrata).

A Polícia "avalia constantemente se medidas de segurança precisam ser tomadas e estamos prontos para fazê-lo se necessário", disse ele nas redes sociais.

A polícia e os serviços de inteligência, Säpo, colaboram no caso, mas no momento é a Polícia que está conduzindo as investigações.

Dois atentados desde 2010



Em Vetlanda, uma pequena cidade de 12.000 habitantes, a cerca de 80 km da cidade de Jönköping, os alarmes dispararam por volta das 15h00 locais (11h00 de Brasília).

O ataque ocorreu em cinco locais, separados por várias centenas de metros, de acordo com a Polícia.

Em imagens transmitidas pela emissora sueca SVT, um dos feridos aparece em uma maca em um bairro residencial.

"Eu estava voltando para casa quando minha melhor amiga me escreveu: 'Não saia!'", contou Olivia Strandberg, uma vizinha entrevistada pela SVT.

"É tão irreal, moramos em uma cidade tão pequena. Você não acredita que algo assim possa acontecer", ressaltou.

Os feridos apresentam vários níveis de gravidade, de acordo com as primeiras informações.

"Estes são acontecimentos terríveis e toda a minha solidariedade vai para as vítimas e seus parentes. No momento não sabemos exatamente o que aconteceu e qual foi a razão", disse o ministro do Interior, Mikael Damberg, em um comunicado.

Os serviços de inteligência suecos consideram a ameaça terrorista alta e ajustes são feitos regularmente, especialmente após os últimos ataques em solo europeu.

O país sofreu dois ataques nos últimos anos.

Em 2017, um requerente de asilo uzbeque que teve seu pedido rejeitado matou cinco pessoas ao atropelá-las com um caminhão roubado em Estocolmo. Ele foi condenado à prisão perpétua em junho de 2018.

Em dezembro de 2010, um homem tentou um ataque suicida a bomba também na capital, mas causou apenas feridos sem gravidade.