EUA registram menos de 40 mil casos diários de covid pela primeira vez em meses

AF Agência France-Presse

(crédito: Go Nakamura / Getty Images / AFP)

Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira (4) menos de 40.000 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas pela primeira vez em cinco meses, de acordo com o sistema de monitoramento de pandemia da Universidade Johns Hopkins.

Este número atingiu o pico de quase 300.000 novos casos em 8 de janeiro no país mais atingido pela pandemia, com mais de meio milhão de mortes pela doença.

No momento, o índice está de volta aos níveis anteriores às celebrações do Dia de Ação de Graças, em novembro, e do Natal, quando viagens e aglomerações familiares desafiaram os avisos das autoridades e foram a causa da propagação do vírus nos Estados Unidos.

Outro sinal encorajador à medida que o país continua sua campanha de vacinação é que as mortes diárias e hospitalizações por coronavírus também diminuíram.

Atualmente, três vacinas estão sendo administradas no país, e a administração do presidente Joe Biden diz que a campanha para vacinar 100 milhões de pessoas em seus primeiros 100 dias de mandato está bem encaminhada.

Mas, em meio às boas notícias, alguns estados estão suspendendo as medidas de restrição para conter a pandemia, como a exigência de uso de máscara, o que Biden chamou de prematuro e perigoso.