Rainha Elizabeth II fala de 'dedicação ao dever', antes de entrevista de Harry e Meghan

AF Agência France-Presse

(crédito: Chris Jackson/AFP)

A rainha Elizabeth II mencionou, neste domingo (7), em um discurso televisionado, a importância da "dedicação ao dever", horas antes da transmissão da entrevista com a apresentadora americana Oprah Winfrey do príncipe Harry e sua esposa Meghan.

O discurso da monarca britânica ocorreu durante o Commonwealth Day Service, horas antes da transmissão da entrevista, supostamente reveladora, que tensionou a relação entre o Palácio de Buckingham e o casal residente nos Estados Unidos.

Na mensagem pré-gravada na Abadia de Westminster, onde, no ano passado, em um evento semelhante, Meghan e Harry fizeram sua última aparição antes de renunciar às suas obrigações monárquicas, a rainha elogiou todos aqueles na Commonwealth que durante a pandemia se sacrificaram pelos outros.

"Embora as experiências na Commonwealth tenham sido diferentes no ano passado, exemplos comoventes de coragem, compromisso e dedicação abnegada ao dever foram mostradas em todas as partes desta comunidade" de nações, disse.

"Os tempos de provação enfrentados por tantos levaram a uma apreciação mais profunda do apoio recíproco e espiritual de que desfrutamos no contato com os outros", acrescentou.

Harry e Meghan, que se mudaram para a Califórnia, decidiram no mês passado que não iriam retomar seus papéis como membros da realeza.

Serviço e dever se tornaram um ponto de discórdia quando Meghan e Harry romperam os laços com a família real. No mês passado, disseram em comunicado: "Todos nós podemos viver uma vida de serviço. O serviço é universal".

Na época, o Palácio de Buckingham informou que o casal havia confirmado que não "continuaria com suas responsabilidades e deveres que vêm com uma vida a serviço público".

Desde a partida de Harry e Meghan em 2020 e, em particular, durante as semanas anteriores à entrevista com Winfrey, as desavenças públicas entre o casal e a família real se intensificaram.