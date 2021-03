Ao menos 18 mortos em explosões de minas na Síria

AF Agência France-Presse

(crédito: Bakr ALKASEM / AFP)

Pelo menos 18 civis morreram, neste domingo (7), em explosões de minas na província de Hama, no centro da Síria, um país devastado pela guerra há uma década, informou a televisão estatal.



Segundo a rede síria, "as explosões de duas minas deixadas por grupos terroristas" causaram, além dessas mortes, três feridos.

A agência de notícias oficial Sana especificou que todas as mortes foram de "civis", enquanto o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido, especificou que provavelmente eram agricultores.

Mais de 10 milhões de pessoas vivem em áreas repletas de minas na Síria, de acordo com as Nações Unidas.

Centenas de pessoas morreram e milhares de civis foram feridos por explosivos deixados nos campos, nas estradas ou mesmo em edifícios pelos diferentes beligerantes, em particular os jihadistas do grupo Estado Islâmico.

Desencadeada em março de 2011 pela repressão às manifestações pró-democracia, a guerra na Síria causou mais de 380.000 mortes em 10 anos e obrigou milhões de pessoas a fugir de suas casas.