Entrevista de Harry e Meghan cai como bomba na família real, avalia imprensa britânica

A entrevista concedida a um canal de televisão americano por Meghan Markle e seu marido, o príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, caiu como uma bomba no Reino Unido por suas duras acusações à monarquia, destaca a imprensa britânica.

"O que quer que a família real esperava desta entrevista, isto foi pior", afirmou o jornal conservador The Times.

"Meghan teve tendências suicidas. Estava preocupada com seu bem-estar psicológico. Chorou em um ato oficial. E a família real não ajudou", completa o jornal, antes de afirmar que são "acusações prejudiciais" para a instituição monárquica.

Na entrevista concedida à estrela da televisão americana Oprah Winfrey, exibida no domingo nos Estados Unidos pela CBS e que será transmitida nesta segunda-feira à noite no Reino Unido pelo canal ITV, eles apresentaram a "imagem de um casal vulnerável, que se sentia preso em seu papel e desprotegido pela instituição", acrescenta The Times.

Na opinião do também conservador Daily Telegraph a família real precisa de um "colete à prova de balas" diante de uma entrevista que contém "bombas suficientes para afundar uma flotilha".

"E possivelmente, como alguns podem temer, causar danos semelhantes à monarquia britânica".

"É justo dizer que esta entrevista de duas horas sem concessões é o pior cenário para aqueles que o casal não deixou de se referir como 'a empresa' (The Firm)", completa o jornal, em alusão às reflexões racistas que Meghan e Harry denunciaram ter sofrido por parte de uma pessoa não identificada do palácio antes do nascimento de seu primeiro filho, Archie.

O canal ITV também utilizou uma metáfora militar: "O casal efetivamente carregou um bombardeiro B-52, voou sobre o Palácio de Buckingham e depois descarregou seu arsenal bem acima dele".

Para a BBC, a entrevista é "devastadora" e revela "as terríveis pressões dentro do palácio", além de traçar a "imagem de indivíduos insensíveis perdidos em uma instituição tão perdida como eles".

O tabloide Daily Mirror insiste na "imensa tristeza" do príncipe herdeiro Charles, pai de Harry, e de seu irmão mais velho William, enquanto o Daily Express critica uma "conversa televisionada com Oprah que serve aos próprios interesses do casal", que mora nos Estados Unidos depois que abandonou a monarquia em 2020.

Assim como outros jornais, que fecharam suas edições antes da exibição da entrevista, o Daily Mail tem como manchete a "forte" mensagem sobre o "dever" apresentada pela rainha Elizabeth II no domingo durante um discurso exibido pela televisão britânica por ocasião do Dia da Commonwealth.

Saiba quais foram os principais pontos da entrevista

"Não queria viver"

Meghan revelou que a cobertura negativa da imprensa britânica a levou a um ponto em que ela "não queria mais viver".

"Sabia que se não o dizia, o faria. E eu... eu simplesmente não queria mais viver. E esse era um pensamento constante muito claro, real e assustador", observou.

Meghan, que se casou com o príncipe Harry em 2018, disse que informou à família real que estava passando por dificuldades e precisava de ajuda profissional, mas foi informada que "não poderia, não seria bom para a instituição".

Eventualmente, se aproximou de uma das melhores amigas da falecida princesa Diana em busca de apoio.

"Quem mais poderia entender como é... como é realmente por dentro?"

"Quão escura" será sua pele

Meghan, filha de pai branco e mãe negra, revelou as preocupações da família sobre o tom de pele que seu filho Archie teria, bem como a segurança a que teria direito, antes de seu nascimento em 6 de maio de 2019.

"Nos meses em que estava grávida (...) tivemos uma série de conversas sobre 'ele não terá segurança, não terá título' e também preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele ficaria quando nascesse", disse.

"Eram conversas que a família teve" com Harry.

"Ponto de inflexão"

Meghan negou categoricamente ter feito a esposa do príncipe William, Kate Middleton, chorar antes de seu casamento com Harry, afirmando que tudo foi uma invenção.

"Todos na instituição sabiam que não era verdade", disse Meghan sobre o incidente, que foi acompanhado de perto pela imprensa de fofocas.

"Aconteceu o contrário", acrescentou ela, dizendo que Kate "estava chateada com alguma coisa, mas ela guardou para si mesma e se desculpou".

"Alguns dias antes do casamento, estava chateada com algo (...) sobre os vestidos de flores de criança, e isso me fez chorar e realmente feriu meus sentimentos".

Para Meghan, o incidente foi "um ponto de inflexão" em seu relacionamento com a família real.

"Eles sabiam que não era verdade. E eu pensei, bem, se eles vão matar as coisas assim, o que podemos fazer?"

"Eu entendi que não só não estava sendo protegida, mas eles estavam dispostos a mentir para proteger outros membros da família".

"Realmente decepcionado"

O príncipe Harry falou de seu relacionamento com o pai. Disse que ficou "muito decepcionado" com a atitude do príncipe Charles durante toda a situação, mas que agora eles conversa.

"Temos muito trabalho a fazer, sabe? Estou muito decepcionado, porque ele passou por algo semelhante. Ele sabe o que é dor", disse Harry, lembrando a crise que levou ao divórcio de seus pais.

"Sempre amarei" o príncipe Charles - herdeiro do trono - e o príncipe William, seu irmão, que estão "presos" nas convenções da monarquia.

"Meu pai e meu irmão estão presos. Eles não podem sair. E tenho grande compaixão por isso", afirmou.

Ele também disse que ele e Meghan fizeram "todo o possível" para permanecer na família real.

"Fico triste com o que aconteceu, mas me sinto confortável sabendo que fizemos tudo o que podíamos para que funcionasse", insistiu.

"Final feliz

Mas nem tudo foram censuras.

Eles conversaram sobre sua felicidade atual e revelaram que seu segundo filho será uma menina.

"É uma menina!", disseram em uníssono, acrescentando que esperam que ela nasça no verão (hemisfério norte).

"Ter um menino e depois uma menina, o que mais podemos pedir?", regozijou-se o príncipe Harry, após afirmar que o casal não espera ter mais filhos.

"Dois é o suficiente", acrescentou Meghan.

O casal deu aos espectadores um vislumbre de sua vida atual de "conto de fadas" em Montecito, Califórnia, um enclave de celebridades à beira-mar.

Meghan encerrou a entrevista com um olhar esperançoso para o futuro, dizendo que Harry havia tomado uma decisão que "salvou minha vida".

"E agora, como estamos do outro lado, não apenas sobrevivemos, mas estamos prosperando", acrescentou.

Questionada se sua história "tem um final feliz", Meghan respondeu: "Tem. Melhor do que qualquer conto de fadas que você já leu".