Johnson nega qualquer bloqueio de exportação de vacinas pelo Reino Unido

AF Agência France Presse

(crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP)

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, rejeitou nesta quarta-feira (10) as afirmações do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, de que o Reino Unido impôs uma proibição às exportações da vacina da covid-19.

"Permitam que eu seja claro: não bloqueamos a exportação de uma única vacina da covid-19 ou de seus componentes", disse no Parlamento. "Esta pandemia colocou todos nós no mesmo lado na luta sanitária mundial. Somos contra o nacionalismo das vacinas em todas as suas formas", acrescentou.

Em um texto publicado online, Michel denunciou na terça-feira as "proibições de exportação" por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, o que provocou uma reação imediata de Londres.

"O governo britânico nunca bloqueou a exportação de uma única vacina. Qualquer referência a uma proibição ou a qualquer restrição das vacinas é completamente errada", disse um porta-voz de Downing Street.

Em sinal de protesto, o Reino Unido convocou os representantes diplomáticos da UE em Londres e o chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, enviou uma carta a Michel na qual reiterava que "o governo britânico não bloqueou nenhuma exportação da vacina covid-19 ou de seus componentes".