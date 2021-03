Vacina da Pfizer tem eficácia de 97% contra casos sintomáticos de covid-19

AF Agência France Presse

(crédito: AFP / Lindsey Parnaby)

A vacina da Pfizer/BioNTech tem eficácia de 97% contra casos sintomáticos e formas graves de covid-19, segundo um estudo em condições reais desenvolvido em Israel e publicado nesta quinta-feira, o que melhora os dados já conhecidos sobre o fármaco.

A partir de dados de pessoas vacinadas em Israel, "os resultados representam as provas concretas mais completas até o momento que demonstram a eficácia de uma vacina contra a covid-19", segundo um comunicado dos laboratórios Pfizer/BioNTech e do ministério israelense da Saúde.

De acordo com o estudo, a vacina também tem eficácia de "94%" contra as formas assintomáticas do vírus.

As conclusões melhoram os resultados de um estudo anterior desenvolvido em condições reais com pessoas vacinadas em Israel, que mostraram uma eficácia de 94% da vacina da Pfizer contra os casos sintomáticos de covid-19.

Os novos resultados "podem ser importantes para todos os países do mundo à medida que avançam suas próprias campanhas de vacinação um ano depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter anunciado que a covid-19 era uma pandemia", acrescentaram Pfizer/BioNTech.