Covid: Altimmune anuncia nos EUA parceria da Lonza na produção de eventual vacina

AE Agência Estado

(crédito: Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados)

A farmacêutica Altimmune anunciou nestas sexta-feira (12) a expansão de um acordo com a Lonza para a produção de sua candidata a vacina contra o coronavírus. Pelo novo negócio, a Lonza ficará responsável por montar um complexo, no Estado americano do Texas, para fabricação do imunizante, que é administrado por meio de um spray nasal.

O produto ainda está na primeira fase das pesquisas e a empresa espera divulgar os resultados no segundo trimestre deste ano. De acordo com a companhia, a expectativa é de que a vacina forneça até um ano de proteção contra a covid-19.