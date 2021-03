Tubo de ensaio Fatos científicos da semana

CB Correio Braziliense

Veículo elétrico com recarga em 5 minutos

Especializada em recarga ultrarrápida de veículos elétricos, a startup israelense StoreDot, com sede em Herzliya, perto de Tel Aviv, desenvolveu uma primeira geração de baterias de íon de lítio que atinge sua carga máxima em cinco minutos. Ao limitar o tempo, a empresa quer impulsionar a difusão desse tipo de carros e eliminar a “ansiedade da autonomia”. “Você não terá mais medo de ficar parado na estrada sem energia”, disse Doron Myersdorf, CEO da StoreDot na sede da empresa que criou em 2012, dedicando suas primeiras baterias a telefones, drones e scooters. Para Eric Espérance, especialista do setor automotivo no escritório Roland Berger de Paris, o carregamento ultrarrápido é uma revolução, mas será necessário esperar que essas novas baterias sejam utilizáveis. “Ainda estamos longe”, disse, lembrando que os terminais de carga também terão de ser adaptados.

» Terça-feira, 9

Meteorito mais antigo do que a Terra

Estudos mostram que um pequeno meteorito, encontrado há quase um ano, na Argélia, é mais antigo do que a Terra. De acordo com os pesquisadores, o fragmento, batizado de Erg Chech 002 ou EC 002, tem 4,6 bilhões de anos e poderá revelar segredos da formação do Sistema Solar. Localizado no Deserto do Saara, em maio de 2020, o meteorito é formado por andesito, um tipo de rocha vulcânica existente em algumas regiões do nosso planeta, como na Cordilheira dos Andes. Os cientistas supõem que o fragmento estava na crosta de um protoplaneta e se quebrou, ainda nas primeiras etapas do Sistema Solar. Esse tipo de meteorito é considerado raro, a maioria achada na Terra, destacam os especialistas, é de asteroides com camada farta em basalto. .

» Quarta-feira, 10

Reconhecimento facial já é rotina para russos

Em um contexto de progresso tecnológico, mas que também desperta temores, o reconhecimento facial avança em alta velocidade na Rússia, com câmeras que controlam a cidade, as portas dos metrôs e os caixas de lojas. Nos caixas automáticos de uma das principais redes de supermercados do país, em Moscou, os clientes curiosos testaram a novidade introduzida. “É prático, você não precisa levantar a carteira ou tirar o celular do bolso, só tem que pressionar um botão e pagar com o seu rosto”, explicou Ivan Melnik, diretor de inovação do X5, grupo ao qual pertencem importantes redes de supermercados russos, como Perekrestok e Pyaterotchka. No processo, uma câmera 3D mede a profundidade do rosto, evitando as tentativas de roubo de identidade. Em setembro passado, o metrô de Moscou começou a colocar câmeras de reconhecimento facial nas entradas. Seis meses depois, todas estão equipadas.

» Quinta-feira, 11

Asteroide se aproxima do nosso planeta, sem risco

A Nasa anunciou que o maior asteroide a se aproximar da Terra este ano passará a cerca de dois milhões de quilômetros de distância, no próximo dia 21, sem risco de colisão. Batizado de 2001 FO32 e com menos de um quilômetro de diâmetro, ele passará a uma velocidade de 124 mil km/h, “mais rápido que a maioria dos asteroides” que circulam perto da Terra, segundo explicou a agência espacial norte-americana. Em seu ponto mais próximo, o asteroide ainda terá mais de cinco vezes a distância entre a Terra e a Lua, considerada, no entanto, como “potencialmente perigosa”, segundo as categorias oficiais. O asteroide foi descoberto em março de 2001 e sua trajetória tem sido seguida desde então.”Esse encontro tão próximo nos dá uma oportunidade incrível de aprender muito”, disse Lance Benner, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, ao qual é subordinado o Centro de Estudos de Objetos Proximais da Terra (CNEOS).

» Sexta-feira, 12

Morreu Lou Ottens, 94 anos, inventor da fita cassete

A Philips anunciou a morte do criador da fita cassete, o holandês Lou Ottens, aos 94 anos, em Duizel, perto da fronteira com a Bélgica. Desenvolvido pelo engenheiro quando trabalhava para a empresa, o objeto, até pouco tempo totalmente desconhecido das novas gerações, tornou a música verdadeiramente portátil, pela primeira vez. Com seus dois lados e muito fácil de manipular, mais de 100 bilhões de cassetes foram fabricadas no mundo entre os anos 1960 e 1980. Recentemente, as fitas ressurgiram de forma retrô. “Lou era um homem extraordinário, que amava tecnologia”, disse Olga Coolen, diretora do Museu Philips em Eindhoven, em um comunicado. Nascido em 1926, em Bellingwolde, Ottens mostrou seu interesse por tecnologia desde muito jovem durante a ocupação nazista na Holanda na Segunda Guerra Mundial. Ele também ajudou a criar o CD.