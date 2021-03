Primeiros cheques do plano de alívio de Biden serão pagos neste fim de semana

AF Agência France-Presse

(crédito: Mandel Ngan/AFP)

Os americanos começarão a receber os primeiros 1.400 dólares em cheques e transferências neste fim de semana. A ajuda faz parte do pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares ratificado na quinta-feira pelo presidente Joe Biden, anunciou o governo nesta sexta-feira (12/3).

Os primeiros pagamentos serão feitos por transferência bancária e "alguns destinatários começarão a recebê-los neste fim de semana e outros na próxima semana", disseram o Departamento do Tesouro e a Receita Federal em comunicados à imprensa.

O número exato de beneficiários não foi especificado, mas o valor total pode ficar em torno de 400 bilhões de dólares.

Milhões de americanos com renda anual inferior a 75.000 dólares por pessoa ou 150.000 por casal receberão um cheque de 1.400 dólares por adulto e por filho.

Pessoas que ganham até 80.000 dólares por ano e casais com renda de até 160.000 dólares também receberão ajuda, mas será inferior.

E quem tiver salário superior a esse valor não receberá ajuda federal.

Esses critérios são restritivos em relação ao plano inicialmente apresentado por Biden.

As famílias americanas, afetadas pela crise causada pela covid-19, já haviam recebido cheques de 1.200 dólares por adulto e 500 por criança, em abril de 2020, nos termos da Lei Cares, e 600 dólares por pessoa no início de janeiro de 2021, no marco do segundo plano de estímulo.

O projeto de Biden de 1,9 trilhão de dólares se tornou lei na quarta-feira no Congresso - apesar da oposição dos republicanos - e foi assinado pelo presidente na quinta-feira.

A Casa Branca espera que o plano crie mais de sete milhões de novos empregos este ano, facilite os cuidados de saúde, proporcione assistência à vacinação e reduza a pobreza infantil pela metade.