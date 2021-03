Diretor de hospital é preso após sete mortes de covid por falta de oxigênio

AF Agência France-Presse

Membros das forças Darak da Jordânia (gendarmerie) montam guarda do lado de fora do Hospital al-Hussain New Salt na cidade de Salt, a noroeste da capital da Jordânia, em 13 de março de 2021, enquanto o rei da Jordânia visita as instalações. - (crédito: Khalil MAZRAAWI / AFP)

O diretor e quatro funcionários de um hospital público de Salt, perto de Amã, foram detidos após a morte de sete pacientes de covid-19 em terapia intensiva, por falhas no fornecimento de oxigênio, informou uma fonte judicial.

O promotor de Salt decidiu prendê-los por uma semana, para continuar a investigação e determinar as responsabilidades, disse a Procurdoria Geral de Amã em um comunicado.

Em pleno aumento da epidemia de coronavírus na Jordânia, as mortes causaram comoção no país e a fúria do rei Abdallah II, que foi ao hospital de Salt, a 30 km da capital, e pediu a demissão do diretor Abdel Razak al Khachman.

A Jordânia, de 10 milhões de habitantes, registra mais de 464 mil casos de coronavírus e mais de 5.200 mortes.