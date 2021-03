Tiroteio em Chicago deixa pelo menos dois mortos e 13 feridos

Duas pessoas morreram e outras treze ficaram feridas em um tiroteio em uma festa improvisada em uma garagem de Chicago, informou a polícia neste domingo (14/3), de acordo com a imprensa local.

Os bombeiros metropolitanos confirmaram em sua conta no Twitter o número provisório de duas mortes.

EMPS Plan 3 has been secured (multiple gunshot victims transported to area hospitals; 2 deceased). No further information at this point 4-1-10. pic.twitter.com/QjovYF13Tw