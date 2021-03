Uma nação dentro de casa

CB Correio Braziliense

Amaior parte da Itália deverá permanecer confinada a partir de hoje devido às novas restrições pelo aumento dos casos de coronavírus. As regiões mais populosas do norte da península, entre elas Lombardia com Milão, e Lacio com Roma, serão classificadas como áreas vermelhas.

Um Conselho de Ministros realizado na sexta-feira decidiu que, até 6 de abril, as regiões onde o número semanal de contágios superar os 250 por 100 mil habitantes passarão a ser consideradas vermelhas.

Segundo a classificação por cores, a área vermelha é a mais contagiosa e envolve o fechamento de escolas e universidades, assim como de bares, cafeterias e restaurantes (exceto para levar). As outras regiões foram declaradas área laranja, de contágio intermediário, segundo o ministério.



Somente a ilha da Sardenha é área branca, ou seja, sem contágios, depois de ter submetido toda a população a testes anticovid.



A Itália, com 102.000 mortes desde o início da pandemia, teve no sábado em 24 horas 26.000 casos e 317 novas mortes.



A Itália aposta em uma melhora na segunda metade da primavera, disse o ministro da Saúde, Roberto Speranza, ontem. De acordo com o gestor, a implementação de medidas mais rigorosas e o aumento progressivo de pessoas vacinadas levam o país a pensar em números mais favoráveis em um futuro próximo.



Segundo Speranza, o fato novo são as variantes, em especial, a inglesa, que prevalece na Itália, onde representa 54% dos casos, com perspectiva de aumento. “Cada dose de vacina injetada é um passo na direção para uma saída da crise”, comentou o ministro.