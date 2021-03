Instagram quer determinar idade dos usuários para proteger crianças

AF Agência France Presse

(crédito: LIONEL BONAVENTURE/AFP)

O Instagram apresentou, nesta terça-feira (16), uma tecnologia baseada em Inteligência Artificial destinada a evitar que crianças criem contas e a impedir que adultos entrem em contato com usuários jovens que eles não conhecem.

Esta é a medida mais recente para resolver o problema dos contatos inadequados entre adultos e crianças na plataforma, que, como a maioria dos serviços, estabelece a idade mínima de 13 anos.

"Embora muitas pessoas sejam honestas sobre sua idade, sabemos que os jovens podem mentir sobre sua data de nascimento. Queremos fazer mais para evitar que isso aconteça, mas verificar a idade das pessoas on-line é complexo e é algo com que muitos da nossa indústria está lidando", diz uma postagem do blog da rede social, de propriedade do Facebook.

"Para enfrentar esse desafio, estamos desenvolvendo uma nova tecnologia de Inteligência Artificial e de aprendizado automático para nos ajudar a manter os adolescentes mais seguros e a aplicar novas funções adequadas à idade", acrescenta.

Além disso, a gigante californiana disse que vai incluir uma nova função que impede adultos de enviarem mensagens para menores de 18 anos que não os seguem, para evitar contatos indesejados.

O Instagram também está estudando formas de dificultar a interação dos adultos que mostrarem um "comportamento potencialmente suspeito" com adolescentes, incluindo a restrição de que esses adultos vejam contas "sugeridas" de adolescentes.

A rede social indicou que alertará os adolescentes sobre comportamentos potencialmente suspeitos de adultos, incluindo o envio de um grande número de mensagens privadas. "Usaremos essa ferramenta para alertar os destinatários (...) e dar a eles a opção de encerrar a conversa, ou de bloquear, denunciar, ou restringir o adulto", completou o Instagram.