Uber concede a motoristas britânicos status inédito de funcionários

AF Agência France-Presse

(crédito: Divulgação/Semtran RJ)

A Uber concederá aos seus motoristas no Reino Unido o status de funcionários, com salário mínimo e férias remuneradas, algo inédito no mundo para a empresa e uma guinada de 180º no modelo das plataformas digitais no país.

A gigante americana de reservas de carros com motoristas anunciou nesta terça-feira (16/3), em um comunicado, que seus mais de 70 mil condutores no país receberão estes benefícios a partir da quarta-feira, devido a uma decisão judicial.