Desenho de Bernini leiloado por recorde de US $2,27 milhões na França

AF Agência France-Presse

(crédito: Acteon.auction / AFP)

Um desenho do século 17 do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, que participou do desenho e da construção da Basílica de São Pedro, foi vendido em um leilão na França por 2,27 milhões de dólares neste sábado (20/3), quebrando "um recorde mundial para um desenho" deste artista, de acordo com a casa de leilões.

A obra, um desenho feito entre 1630 e 1640, foi leiloada em Compiègne, norte da França, e finalmente vendida neste sábado em uma transação online organizada pela casa de leilões Actéon.

A identidade do comprador - sob representação - não foi divulgada, mas trata-se de " provavelmente uma compra anglo-saxã", disse o leiloeiro Dominique Le Coënt à AFP.

O desenho, "Academia do Homem", representando um homem sentado, é "uma expressão típica da arte barroca e do estilo de Bernini", acrescentou.

A venda, transmitida ao vivo pela internet, despertou o interesse de inúmeros colecionadores, em sua maioria internacionais, com a participação de nove licitantes por telefone.

Descoberto em uma propriedade em Compiègne, o desenho foi inicialmente atribuído ao escultor francês Pierre Puget antes de ser autenticado como obra de Bernini.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), conhecido como Le Bernin, é famoso por suas estátuas da famosa fonte da Piazza Navona em Roma, à qual o grande nu masculino no desenho pode estar relacionado.