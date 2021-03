Chefe do Pentágono fez visita surpresa ao Afeganistão antes de retirada de tropas

AF Agência France-Presse

(crédito: Brendan Smialowski/AFP - 8/3/16)

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, fez, neste domingo (21), uma visita surpresa ao Afeganistão, informou o Pentágono, semanas antes da retirada planejada de suas últimas tropas com base no acordo alcançado com o Talibã no ano passado.

Austin conversou com o presidente afegão, Ashraf Ghani, menos de uma semana depois que seu homólogo americano Joe Biden considerou difícil retirar todas as tropas até 1º de maio.

O Pentágono ordenou que a visita fosse informada apenas após a partida de Austin do Afeganistão.