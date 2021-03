EUA administra três milhões de doses de vacinas por dois dias seguidos

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / Martin BERNETTI)

Os Estados Unidos administraram pela primeira vez mais de três milhões de doses das vacinas contra a covid-19 por dois dias consecutivos, de acordo com dados oficiais publicados neste domingo (21).

Os novos números dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) confirmam o crescente alcance e sucesso da campanha de vacinação no país.

O CDC relatou que 3,04 milhões de doses foram aplicadas nas 24 horas até a manhã de domingo, após 3,12 milhões no dia anterior. Segundo a entidade, a última média de sete dias foi de 2,44 milhões doses por dia.

"Pela primeira vez, tivemos três milhões ou mais em dois dias seguidos. Além disso, foi o segundo dia seguido com mais de duas milhões de primeiras doses por dia", postou Cyrus Shahpar, diretor de dados da Casa Branca sobre covid-19, no Twitter. "Fazendo progresso!", adicionou.

Os EUA são o país com mortes por covid-19 de longe, cerca de 542 mil até o momento. Mas também tiveram uma das distribuições de vacinas mais bem-sucedidas.

De acordo com o CDC, 24,5% da população já recebeu pelo menos uma dose, enquanto 13,3% estão totalmente vacinados. Entre as pessoas acima dos 65 anos, 69% receberam ao menos uma dose.

O presidente Joe Biden disse na quinta-feira que o país está mais de um mês a frente em sua meta de 100 milhões de pessoas vacinadas com no mínimo uma dose em seus primeiros 100 dias no cargo. "Talvez possamos dobrá-la", disse ele a repórteres.

Três vacinas estão autorizadas nos Estados Unidos: as da Pfizer-BioNTech e Moderna, que exigem duas doses, e o imunizante de dose única da Johnson & Johnson.

Enquanto muitos países ainda estão lutando para obter vacinas, o governo dos EUA diz que já encomendou o suficiente para conseguir vacinar todos os adultos até o final de maio.