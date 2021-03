Combates na fronteira Colômbia-Venezuela têm dois mortos e 32 detidos

AF Agência France Presse

(crédito: George Castellano/AFP)

Dois militares venezuelanos morreram, e 32 colombianos foram detidos em confrontos na fronteira entre os dois países registrados no domingo - informou a Força Armada da Venezuela em comunicado divulgado nesta segunda-feira (22).

O texto indica que "houve enfrentamentos com grupos irregulares armados colombianos no setor de La Coromoto, no município José Antonio Páez, no estado de Apure" (sudoeste), que deixaram como resultado "o lamentável falecimento" de um major e de um tenente, além de "vários feridos".

Durante a operação, foram capturados "32 sujeitos", e "apreendidos armamento, munições, explosivos, apetrechos de guerra, veículos e drogas".