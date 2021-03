Boca de urna: Likud ganha, mas sem maioria

CB Correio Braziliense



Pesquisas de boca de urna apontavam para a vitória do Likud, partido do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nas eleições de ontem, a quarta em apenas dois anos. Apesar de mostrar a liderança, as sondagens indicavam que não haveria maioria suficiente para o premiê em fim de mandato formar um governo sozinho.

Netanyahu, de qualquer forma, comemorou os resultados. “Cidadãos de Israel, obrigado! Vocês deram uma imensa vitória para a direita e para o Likud sob a minha direção (...) É evidente que uma maioria esmagadora de cidadãos israelenses é de direita e quer um governo de direita, forte e estável”, tuitou.

A comissão eleitoral deve anunciar os resultados finais na sexta-feira, véspera do início da Páscoa. Num reflexo do cansaço do eleitorado, o comparecimento ficou em 60%, bem inferior ao registrado nos últimos anos.

Segundo projeções divulgadas por três veículos de comunicação, o direitista Likud obteria entre 31 e 33 assentos dos 120 do Knesset (Parlamento), seguido do partido Yesh Atid (Há Futuro). Em terceiro lugar, aparecia o centrista Yair Lapid, conquistando de 16 a 18 assentos.

Somadas às cadeiras dos aliados religiosos de direita do Likud, o bloco pró-Netanyahu teria 53 ou 54 assentos, segundo essas estimativas. Faltariam oito ou sete assentos para a maioria formar o governo (61). Por esse resultado, juntos, os partidos de oposição teriam 54 assentos.

O primeiro-ministro poderia, no entanto, formar uma coalizão majoritária de direita com o apoio do líder conservador radical Naftali Bennett, que obteria sete ou oito assentos, segundo as pesquisas.

Bennett, crítico da gestão do primeiro-ministro, assinou no domingo uma declaração na qual assegura que não fará parte de um governo de Lapid, mas sem dizer se uniria a um com Netanyahu. De acordo com mídia israelense, contatos foram iniciados ontem mesmo.

Cerca de três horas antes do fechamento das seções eleitorais, um foguete foi lançado do enclave palestino da Faixa de Gaza para o sul de Israel, uma vasta região onde estava Netanyahu. Uma porta-voz do exército disse à agência de notícias France Presse que o foguete, o primeiro lançado em direção a Israel desde o fim de janeiro, caiu em um terreno baldio.