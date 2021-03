Berlusconi é de novo hospitalizado, em meio a processo judicial

AF Agência France-Presse

(crédito: Piero CRUCIATTI / AFP)

Roma, Itália - O bilionário e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 84 anos, voltou a ser hospitalizado, na segunda-feira (22/3), informou o advogado dele, nesta quarta (24/3), durante audiência no tribunal sobre suas noites ao ritmo de "bunga-bunga".

"O doutor Berlusconi está hospitalizado desde segunda-feira pela manhã por motivos de saúde", anunciou o advogado de defesa Federico Cecconi, no tribunal de Milão, sem dar mais detalhes, noticiou a agência italiana Ansa.

Um integrante do partido Forza Italia confirmou a informação à AFP, explicando que são exames médicos agendados. Seu estado de saúde "não suscita qualquer preocupação", frisou.

Conhecido por sua vida agitada, o magnata vem tendo há meses diferentes problemas de saúde.

Desde 2006, usa um marca-passo e, no ano passado, superou o contágio do coronavírus, pelo qual foi internado no hospital San Raffaele em Milão com uma pneumonia bilateral. Em janeiro, foi novamente hospitalizado, por alguns dias, no centro cardiotorácico de Mônaco por arritmias cardíacas.

Defensores do magnata pediram, nesta quarta-feira, que seja arquivado o chamado julgamento "Ruby Ter", a enésima parte do escândalo "Rubygate", sobre as famosas noitadas ao ritmo de "bunga-bunga" organizadas pelo então primeiro-ministro com belas e jovens mulheres em sua luxuosa mansão, perto de Milão (norte). Berlusconi e outras 28 pessoas estão sendo julgadas por manipulação de testemunhas e por falso testemunho.

O caso "Ruby Ter" se refere ao dinheiro dado por Berlusconi a várias pessoas, jovens e músicos, que participaram de suas festas, em troca do silêncio.

Segundo a Promotoria, a "generosidade" de Berlusconi com essas jovens lhe custou cerca de dez milhões de euros (quase US$ 12 milhões) entre 2011 e 2015. Deste total, em torno de sete milhões (mais de 8 milhões de dólares) foram com carros, residências e presentes para Ruby, a marroquina Karima El Mahroug, menor de idade quando participou das famosas festas.