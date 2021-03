Cineasta francês Bertrand Tavernier falece aos 79 anos

AF Agência France Presse

(crédito: FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Bertrand Tavernier, um dos mais eminentes diretores do cinema francês, faleceu nesta quinta-feira (25), aos 79 anos, anunciou o Instituto Lumière, que ele presidia. "Junto com sua esposa Sarah, seus filhos Nils e Tifanny e seus netos, o Instituto Lumière (...) comunica com tristeza e dor o falecimento hoje de Bertrand Tavernier", informou a instituição no Twitter.

Artista comprometido com obra eclética e reconhecido no exterior, Bertrand Tavernier dirigiu filmes de época e contemporâneos, com predileção por temas sociais. Era também um grande cinéfilo, dedicado à preservação e transmissão de filmes, movido tanto pelo desejo de defender o cinema independente francês como pela paixão pelo cinema americano do século XX.

Seus filmes foram amplamente premiados: prêmio Louis-Delluc de 1974 para "O Relojoeiro", indicação ao Oscar de 1983 por "Coup de torchon", prêmio de direção em Cannes em 1984 por "Un dimanche à la campaign", BAFTA 1990 de melhor filme estrangeiro por "A vida e nada mais", Urso de Ouro em 1995 em Berlim por "L'appât", Leão de Ouro em Veneza pelo conjunto da obra (2015).

Bertrand Tavernier nasceu em 25 de abril de 1941 em Lyon (centro-leste). Filho do escritor e combatente da resistência René Tavernier, ele descobriu o cinema durante uma estada em um sanatório.