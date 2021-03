Canal de Suez tem tráfego liberado após desencalhamento de cargueiro

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP PHOTO / Satellite image)

Nesta segunda feira (29/3), o presidente e diretor executivo da Autoridade do Canal de Suez (SCA), Almirante Osama Rabie, anunciou que o navio Ever Given foi reflutuado com sucesso. Rabie elogiou os esforços dos trabalhadores da SCA, afirmando que cumpriram seu dever patriótico e heroico de forma impecável.

Em comunicado, o Almirante tranquilizou a sociedade internacional de navegação e garantiu que o fluxo seria retomado imediatamente e que o cargueiro seria encaminhado para a área de espera de Bitter Lakes para a inspeção técnica.

Na última terça-feira (23/3) o Canal de Suez foi obstruído por conta do encalhamento do navio porta-contêineres Ever Given. As tentativas de resgate começaram na quarta-feira (24/3), mas não obtiveram sucesso por estar parcialmente preso em uma formação rochosa, segundo membro da equipe de salvamento.

O gerente do navio, Bernhard Schulte Shipmanagement, disse que a água entrou em dois tanques avançados, mas que o navio está estável.

*Com informações da AFP