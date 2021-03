Igreja na Holanda que desafiava restrições contra covid-19 é alvo de explosão

AF Agência France-Presse

Haia, Holanda - A polícia holandesa investiga, nesta terça-feira (30/3), uma explosão em uma igreja perto de Roterdã, que abriu as portas no fim de semana passado, desafiando as restrições para combater a pandemia da covid-19.

Moradores de Krimpen aan den Ijssel ouviram uma forte explosão por volta das 4h30 (23h30 em Brasília), na igreja Mieraskerk, onde um jornalista que tentava cobrir no domingo a reabertura do local de culto foi atacado por fiéis.

"Ninguém ficou ferido na explosão, mas a fachada do prédio foi danificada", disse a polícia no Twitter, acrescentando que uma investigação foi aberta. Segundo a imprensa holandesa, a polícia acredita que a explosão tenha sido causada por fogos de artifício.

Centenas de fiéis compareceram a uma missa no domingo, na igreja Krimpen, perto da cidade portuária de Roterdã, apesar das restrições impostas pelas autoridades que limitaram as reuniões a menos de 30 pessoas. Devido às leis de liberdade religiosa, o governo holandês não pode intervir nas igrejas, nem impor multas.

Um repórter do RTV Rijnmond, que foi à igreja no domingo, disse que foi agredido, com chutes e empurrões. Na cidade de Urk (centro), outro jornalista do tabloide PowNed foi atropelado por um carro no domingo, quando tentava entrevistar pessoas na saída da igreja de Sionkerk.