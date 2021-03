AstraZeneca é suspensa em Berlim como medida de precaução

CB Correio Braziliense*

(crédito: LOIC VENANCE)

Nesta terça-feira (30/3) a cidade de Berlim anunciou a suspensão do uso da vacina anticovid da AstraZeneca para homens e mulheres com menos de 60 anos, como medida de precaução, e está à espera de novas recomendações do governo.



"Decidimos, por precaução, suspender a vacinação das pessoas com menos de 60 anos com AstraZeneca", disse a responsável por Saúde no Senado de Berlim, Dilek Kalayci.

A vacina se encontra sob suspeita em vários países, após a ocorrência de casos isolados graves de formação de coágulos sanguíneos.

Na quinta-feira (25/3) a Dinamarca prolongou por três semanas a interrupção da aplicação da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, alegando que precisa de "mais tempo" para descartar que esteja relacionada com o risco de coágulos sanguíneos, apesar de o regulador europeu e a OMS afirmarem que é segura.

Autoridades francesa anunciaram na terça-feira (23/3) que estavam investigando a morte de um estudante de medicina de 26 anos, que morreu dias depois de receber a vacina da covid-19 da AstraZeneca. Na mesma terça, uma agência reguladora dos Estados Unidos expressou "preocupação" com a possibilidade do laboratório AstraZeneca ter incluído dados "desatualizados" nos testes clínicos de sua vacina contra a covid-19.

A farmacêutica divulgou novos dados do ensaio clínico da sua vacina contra a covid-19, dizendo que o imunizante foi 76% eficaz na prevenção de quadros sintomáticos da doença, em uma análise mais completa dos resultados do estudo do que os publicados anteriormente.

*Com informações da AFP

Berlim, Alemanha | AFP | | 87 palavras

