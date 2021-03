Fracassa novo voo de teste do foguete Starship da SpaceX

AF Agência France Presse

Depois de três tentativas sem sucesso, o novo protótipo do foguete Starship da SpaceX voltou a cair nesta terça-feira (30) durante seu quarto voo de teste, confirmou no Twitter o fundador da empresa, Elon Musk.

"Algo importante aconteceu" no momento da descida, escreveu. "Vamos saber o que aconteceu assim que pudermos examinar os fragmentos no final do dia", acrescentou Musk, que brincou: "ao menos a cratera está no lugar correto!".

O foguete SN11 foi lançado das instalações da empresa no sul do Texar por volta das 13H00 GMT (10H00 de Brasília) e iniciou a subida de 10 quilômetros, com algumas falhas de vídeo.

Estava descendo à superfície quando o sinal de vídeo foi perdido novamente. "Perdemos o relógio em T mais cinco minutos, 49 segundos", afirmou o locutor da SpaceX John Insprucker, em referência ao tempo transcorrido desde a decolagem.

"Parece que tivemos outro teste emocionante do Starship Number 11", completou, de maneira seca. O SN11 é o 11º protótipo da Starship, que a SpaceX espera que um dia seja capaz de voar em missões tripuladas à Lua, Marte e além.

Foi o quarto a fazer um voo de teste com a tentativa de retorno ao solo para um pouso vertical suave.

O SN8 e o SN9, que foram lançados em dezembro e fevereiro respectivamente, caíran durante o pouso e explodiram, enquanto o SN10 conseguiu pousar com sucesso, mas explodiu alguns minutos depois do teste de 3 de março.

Apesar dos fracassos, os analistas consideram que a SpaceX está compilando dados muito valiosos que poderão ajudar a acelerar o desenvolvimento de seu programa espacial. Com o tempo, a SpaceX planeja combinar a nave Starship com um foguete Super Heavy, criando um sistema totalmente reutilizável.

Esta versão final terá 120 metros de altura e poderá transportar 100 toneladas métricas na órbita da Terra - o veículo de lançamento mais potente já desenvolvido.