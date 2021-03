Dois policiais processam Trump por ataque ao Capitólio em janeiro

AF Agência France-Presse

Washington, EUA - Dois policiais do Capitólio dos Estados Unidos iniciaram um processo na terça-feira (30/3) contra o ex-presidente Donald Trump por supostamente ter incitado o violento ataque de 6 de janeiro contra a instituição. Um policial morreu e dezenas de agentes ficaram feridos no episódio.

Os dois policiais que apresentaram a ação, James Blassingame e Sidney Hemby, alegam que sofreram "ferimentos físicos e psicológicos" nos confrontos que, segundo eles, foram estimulados por Trump, que estava em seus últimos dias na Casa Branca e se negava a reconhecer a vitória de Joe Biden.

"Os insurgentes foram estimulados pelo comportamento de Trump, que ao longo de vários meses levou os seus seguidores a acreditar em sua falsa alegação de que estava prestes a ser retirado à força da Casa Branca por causa de uma grande fraude eleitoral", afirmam no processo apresentado em um tribunal federal em Washington.

"A turba de insurgentes, que Trump inflamou, encorajou, estimulo, dirigiu, incitou, entrou à força e passou por cima dos demandantes e seus colegas, perseguindo e atacando eles", completa.

Blassingame, um policial afro-americano com 17 anos de serviços ao Capitólio, afirmou que foi ferido na cabeça e nas costas e sofre as sequelas psicológicas após o ataque. Também alega que foi alvo de agressões racistas por parte dos seguidores do ex-presidente.

Hemby, que trabalha há 11 anos na sede do Congresso, sofreu ferimentos nas mãos e joelhos depois de ser pressionado contra as portas do Capitólio. Também foi atingido com produtos químicos no rosto e no corpo durante o ataque.

Os dois agentes desejam compensações de pelo menos US$ 75 mil cada, assim como um valor não revelado por danos punitivos.